NBA, Danny Ainge schietto: “Non siamo pronti per il titolo”

I Boston Celtics sono – sulla carta – tra le squadre più temibili di tutta la Eastern Conference, ma gli ultimi risultati non lo stanno dimostrando. Anche Danny Ainge, GM della franchigia, ritiene che la sua squadra non sia ancora pronta per conquistare il trofeo più importante, ovvero il titolo NBA.

Danny Ainge (on @Toucherandrich) on whether he thinks the @celtics are good enough to win a championship: "I do not." — Sean Deveney (@SeanDeveney) February 18, 2021

Dopo la sconfitta nella notte contro gli Atlanta Hawks, i Celtics hanno un record di 14-14, che garantisce loro la quinta posizione ad Est. Tuttavia, dopo un ottimo avvio di stagione Boston è reduce da un periodo tutt’altro che positivo, con sei sconfitte nelle ultime dieci partite.

Il duo composto da Jaylen Brown e Jayson Tatum si è rivelato essere uno di migliori dell’intera lega. Quello che è venuto a mancare è un supporting cast altrettanto efficiente. Sicuramente si fa sentire l’assenza di Marcus Smart, fermo ai box a causa di un infortunio al polpaccio.

Appare strano che sia proprio Ainge a fare commenti sulla squadra da lui costruita. Infatti nel corso degli ultimi anni i Celtics hanno avuto diverse opportunità di arrivare a qualche All-Star di livello, senza cogliere nulla per non sacrificare gli asset più importanti della franchigia. Con queste dichiarazioni, l’intenzione di Ainge è probabilmente quella di motivare il roster a dare il massimo in campo. Staremo a vedere come i giocatori reagiranno alle parole del loro GM.

