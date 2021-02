NBA, Damian Lillard parteciperà Three-Point Contest 2021

Ora possiamo ufficiosamente dirlo: Damian Lillard parteciperà al prossimo 3-Point Contest 2021 in programma ad Atlanta il 7 marzo. La notizia è stata riportata da Yahoo Sports. Il 3-Point Contest e lo Skills Challenge si svolgeranno poco prima dell’All-Star Game 2021 – ovviamente lo stesso giorno – mentre lo Slam Dunk Contest verrà eseguito all’intervallo della gara delle stelle.

Lillard, 30 anni, è terzo in campionato per tiri da 3 punti realizzati in questa stagione (105) mentre tira con il 38% da dietro l’arco. Inoltre, il giocatore parteciperà verosimilmente anche all’All-Star Game poche ore più tardi, poiché risulta una delle guardie più votate dai tifosi.

Peraltro, lo ricordiamo, c’è stata polemica per quanto riguarda la decisione della NBA di ufficializzare un All-Star Game nel bel mezzo di una pandemia. LeBron James, Giannis Antetokounmpo e De’Aaron Fox sono stati tra i più critici. La posizione di Lillard su tutta la questione, invece, è chiara:

“Ci sarebbero ripercussioni importati per noi se non dovesse svolgersi l’All-Star Game. Potrebbe essere qualcosa di negativo per noi giocatori. Se dobbiamo proprio giocare, per me è ok. Altrimenti va bene uguale.”

Il veterano, inoltre, sta emergendo come un legittimo candidato al titolo di MVP in questa particolare annata. Il play ha una media di 29.3 punti, 4.4 rimbalzi e 7.7 assist ad allacciata di scarpe, con Portland attualmente al quarto posto e con un record di 17-10 nella Western Conference nonostante le pesanti assenze di CJ McCollum (piede) e Jusuf Nurkic (polso).

