NBA, Giannis Antetokounmpo rassicura dopo la sconfitta: “Niente panico”

Altra sconfitta nella notte per i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. La squadra ha perso contro i Toronto Raptors con il risultato di 124 a 113. Una prestazione negativa, che segue quelle contro OKC, Utah Jazz e Phoenix Suns. Una situazione che potrebbe portare del nervosismo nello spogliatoio dei Bucks, che hanno sempre la pressione di vincere addosso.

Questo è quello che vuole evitare il 2 volte MVP Giannis Antetokounmpo, che ha provato a rasserenare gli animi durante l’intervista post-partita:

“Ho come la sensazione che tutti quanti siano in modalità panico, che non sarebbe il caso. Dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo continuare a giocare una buona pallacanestro, dobbiamo guardare i filmati e alla fine, scendere in campo e competere. Quando arrivi qui, niente può essere facile.

In fin dei conti, ne abbiamo perse quattro di fila, ma non siamo stati eliminati. Siamo ancora in gioco, non sono i Playoff. Ovviamente è frustrante, vogliamo vincere, soprattutto partite come questa. Una grande partita in cui i ragazzi hanno giocato duro. Vogliamo scendere in campo e vincere, ma non sempre va come vuoi tu. Come sempre però, bisogna guardare il lato positivo. Abbiamo un’opportunità giovedì. Quindi, continuiamo a migliorare, a guardare filmati, crescere, a mettere tutti al posto giusto. Per ora non è la fine del mondo.”