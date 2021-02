NBA, James Harden: “Siamo stati una vera squadra”

Grande vittoria nella notte per i Brooklyn Nets, orfani di Kevin Durant e Kyrie Irving. Il peso dell’attacco è ricaduto tutto sulle spalle di James Harden, che ha risposto presente ed ha mandato al tappeto i Phoneix Suns con una doppia-doppia da 38 punti e 11 assist. Una partita non facile per i Nets, sotto anche di 24 punti nel secondo quarto. Per questo James Harden ha dichiarato entusiasta:

“Questa è la vera definizione di squadra. Con due uomini in meno, la squadra è stata il nostro uomo in più. Siamo stati un esempio perfetto. Eravamo sotto di circa 20 punti all’intervallo e non abbiamo mollato, non ci siamo arresi. Abbiamo continuato a combattere e abbiamo ridotto lo svantaggio, continuato a combattere e ci siamo creati una possibilità di vittoria. Alla fine le cose sono girate nel verso giusto. Venire a Phoenix -e loro venivano da sei vittorie di fila, giocavano con grande fiducia- con due dei tuoi migliori giocatori fuori, arrivare e vincere dopo essere stati sotto di 21 all’intervallo è eccitante. Potevamo mollare facilmente, ma non l’abbiamo fatto e abbiamo vinto. E’ così eccitante.”

I Brooklyn Nets torneranno in campo giovedì notte contro i Los Angeles Lakers di LeBron James. Harden ha parlato anche di questa partita, la prima in questa stagione tra le due squadre:

“Ovviamente in attacco siamo molto bravi, difensivamente invece non siamo un granché. Quindi dobbiamo trovare dei modi per essere migliori in questa categoria. Stiamo lavorando su questo, quindi che siano i Lakers o qualsiasi altra squadra, la cosa non ci emoziona particolarmente poiché stiamo lavorando su noi stessi. Ovviamente siamo consapevoli del livello della squadra contro cui giocheremo. Ma alla fine, stiamo lavorando su noi stessi. Quindi contro Indiana, Sacramento, Golden State e stasera contro Phoenix, ognuna di questa partita si poteva perdere e si possono ugualmente battere i Lakers. Contano sempre una sconfitta o una vittoria.”

