NBA, l’esuberanza dei giovani Celtics: Aaron Nesmith

Dopo la felice scoperta di Payton Pritchard, i Boston Celtics possono godere anche delle ottime prestazioni della quattordicesima scelta assoluta dell’ultimo Draft, Aaron Nesmith. L’ala proveniente da Charleston, nonostante non vanti prestazioni statistiche enciclopediche, ha più volte ricevuto gli espliciti complimenti di coach Brad Stevens, sempre attento a valorizzare ogni tassello della propria rotazione:

“Aaron è un vero professionista. Non ha avuto molto spazio in questi primi mesi, ma si è fatto trovare pronto alle prime chiamate importanti. Quando un ragazzo ha un’opportunità, è un piacere vedere il fuoco nei suoi occhi. In aggiunta, è un ragazzo intelligente, capace di giocare a ritmo sostenuto, ma anche di controllare la partita. Ci darà una grande mano. I giocatori di intensità non saranno mai rifiutati da nessun allenatore”.