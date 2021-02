NBA, Devin Booker e i 36 contro i Sixers: “Abbiamo tutti gli elementi per vincere”

I Phoenix Suns continuano a vincere, e contro i Sixers è arrivato l’ottavo successo nelle ultime nove partite. Nella prima partita della notte italiana i Suns hanno battuto Philadelphia, miglior record della Eastern Conference, per 120-111, guidati dalla stella della franchigia Devin Booker.

Booker ha messo a referto 36 punti in 34 minuti, tirando 14/23 dal campo e 3/5 dall’arco dei tre punti. Oltre a Book, hanno contribuito anche Chris Paul (18 punti e 10 assist) e Dario Saric, che segna 15 punti dopo aver saltato le ultime 13 partite. Booker, ad inizio dell’intervista post partita, ha esaltato proprio la profondità del roster dei Suns:

“Siamo profondi, molto profondi nelle rotazioni. Abbiamo 15 giocatori in grado di scendere in campo. E ognuno di essi sa come giocare ed è pronto a dare quello che ha per il bene della squadra. Già a partire dalla preparazione della partita tutti sono concentrati e vogliono vincere, ed è bello giocare così”