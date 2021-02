NBA, Anthony Edwards: “Sento di essere la linfa vitale della squadra”

I Minnesota Timberwolves continuano a bruciare negli inferi più profondi della Western Conference. Sono venti le sconfitte già ottenute in questo campionato, ma nella notte è arrivata la settima vittoria stagionale. La squadra di coach Saunders ha battuto i Toronto Raptors per 116 a 112, trascinata da un Karl-Anthony Towns autore di 20 punti, 11 rimbalzi e 3 assist. Buona anche la prestazione di Ricky Rubio, forse la migliore della sua annata.

Lo spagnolo classe ’90, al termine della gara, ha ammesso come il suo spirito, la sua voglia di inizio stagione non fosse alle stelle, ma ha anche ringraziato un compagno in particolare per aver acceso in lui una luce di speranza: Anthony Edwards. Rubio, infatti, ha indicato il giovane rookie come colui che ha fatto rinascere il suo morale e, la scelta numero uno al Draft 2020 ha risposto con queste parole:

“Sento come se avessi il compito di mantenere alto lo spirito della squadra, perché tutti sono più anziani di me. Sento di essere la linfa vitale della squadra. Vado agli allenamenti contento e sempre fragoroso perché sono giovane. Ho così tanta energia.”

Infine, l’ala piccola ha concluso:

“Cerco di trasmettere a tutti quanta più fiducia possibile. Se credo molto in qualcuno, questo non vorrà vedermi cadere o non vorrà veder scendere la squadra.”

La passione di Anthony Edwards si vede anche in campo. Il numero 1 ha disputato finora tutte le partite, 27 in totale, con una media di 14.3 punti, 3.5 rimbalzi e 2.2 assist. La rinascita dei T’Wolves passa anche da lui.

