Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per aprire due cliniche mediche

Un portafoglio sconfinato e un cuore d’oro danno come risultato l’amore per il prossimo. Michael Jordan, leggenda dei Chicago Bulls e icona sportiva degli anni ’80 e ’90, ne ha tanto e ha finanziato con 10 milioni di dollari la costruzione di due cliniche mediche in North Carolina, sua terra di nascita e sua rampa di decollo nel mondo del basket. Le due cliniche dovrebbero essere inaugurate nel 2022.

Queste le parole del sei volte campione NBA sulla donazione:

“Ancora una volta, sono fiero di aver collaborato con Novant Health con lo scopo di allargare il modello Family Clinic e garantire un accesso più semplice ai servizi medici nella mia città di nascita. Tutti dovrebbero avere pari accesso all’assistenza sanitaria, poco importa dove vivono o se hanno o meno un’assicurazione. Wilmington ha un posto speciale nel mio cuore ed è veramente gratificante dare qualcosa alla comunità che mi ha supportato lungo tutta la mia vita.”

Michael Jordan non è insolito compiere donazioni di tale portata. Nel 2017, donò 7 milioni di dollari per aprire due cliniche a Charlotte, North Carolina. La prima di queste due strutture, rinominata Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic, è stata inaugurata nel 2019. Oltre al settore della sanità, His Airness è estremamente attivo anche nel campo degli abusi razziali: lo scorso anno, attraverso il Jordan Brand, ha donato 100 milioni di dollari per combattere il razzismo e favorire l’uguaglianza sociale.

