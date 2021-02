NBA, Perkins convinto su Curry come MVP: “È l’unico campione nella sua squadra”

La corsa per l’MVP 2021 si fa sempre più difficile. Scegliere un giocatore su un altro, in questa stagione, sembra essere un compito particolarmente ostico. Ma non per tutti. Intervenuto a First Take, trasmissione che va in onda puntualmente su ESPN, Kendrick Perkins ha sottolineato il nome di Stephen Curry, nonostante i suoi Golden State Warriors non siano in cima alla classica ad Ovest. Queste le parole dell’ex lungo NBA:

“Steph è l’unico giocatore tra i candidati MVP di quest’anno, a non avere nessun Robin in squadra. Non ha un’altra superstar intorno a lui. Guardate a LeBron James, lui ha Anthony Davis. Guardate a Kawhi Leonard, lui ha Paul George. Guardate a Nikola Jokic, lui ha Jamal Murray. Guardate a Joel Embiid, lui ha Ben Simmons. Steph Curry chi ha? Lui sta letteralmente trascinando gli Warriors da solo e lo sta facendo benissimo.”

Per la cronaca, il play di Golden State sta viaggiando a cifre particolarmente interessanti: 30 punti, 5.5 rimbalzi, 5.9 assist, 1.3 palle rubate di media a partita, tirando con il 49% dal campo. Numeri sufficienti per ambire alla vittoria del Most Valuable Player della regular season? Singolarmente sì, ma la sensazione è che Curry debba compiere un piccolo miracolo per migliorare anche le cifre degli Warriors. Difficile, ma non impossibile.

