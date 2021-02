Risultati NBA: Pistons corsari contro i Nets, sorridono anche Heat e Warriors

(14-12) Brooklyn Nets 111-122 Detroit Pistons (6-18)

I Pistons, guidati da un Jerami Grant sensazionale con 32 punti (career-high pareggiato), cinque rimbalzi, 11/18 dal campo e 4/8 dall’arco, battono i Nets, che non possono contare su Kevin Durant, ancora fuori dopo un contatto con una persona positiva al COVID-19. Da segnalare per i Pistons le prestazioni di Delon Wright (22 punti e nove assist) e Plumlee (doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi). Per i Nets, Harden in doppia doppia con 24 punti e 12 assist mentre Irving ne segna 27.

(11-15) New York Knicks 96-98 Miami Heat (10-14)

Gli Heat battono New York grazie a una tripla di Herro a un minuto dalla fine e si portano a casa la decima vittoria in stagione. Dopo aver inseguito per gran parte della partita Miami ha rimontato grazie a un parziale nell’ultimo quarto di 22-14. Guidano gli Heat Jimmy Butler (26 punti, otto rimbalzi e 10 assist), Adebayo, che segna 19 punti, e Olynyk che ne aggiunge 20. A New York non bastano i 18 di Elfrid Payton e i 14 di Derrick Rose, alla prima in maglia Knicks dopo il ritorno via trade.

(11-13) Houston Rockets 101-130 New Orleans Pelicans (11-12)

I Pelicans vincono alla grandissima contro Houston, dilagando nell’ultimo quarto, in pieno garbage time, e finendo sopra di 29 lunghezze. Dopo aver avuto problemi di falli ad inizio partita, Zion Williamson è dovuto uscire, e a suo posto ci ha pensato Josh Hart a guidare i suoi alla vittoria. Il referto dice 20 punti e 17 rimbalzi (career-high) in 40 minuti sul parquet. Nonostante i soli 21 minuti di gioco Zion segna comunque 20 punti e serve sette assist, mentre Brandon Ingram finisce la serata con 22 punti e 9/13 dal campo. Per i Rockets, buone prestazioni di John Wall (25 punti e sei assist) e Eric Gordon (23 punti e 4/10 da tre).

(13-12) Golden State Warriors 114-91 San Antonio Spurs (14-11)

Gli Warriors battono San Antonio in trasferta e si portano a casa una vittoria molto importante per la corsa ai Playoff. Ci pensa Curry a guidare i suoi con 32 punti e 11/20 dal campo, mentre Oubre fornisce un buon apporto a rimbalzo raccogliendone 10. Poco da dire invece sugli Spurs, con Rudy Gay a quota 17 punti, Trey Lyles a 15 mentre DeRozan si ferma a 12 e sei assist.