NBA, Derrick Rose commenta il ritorno in maglia Knicks

Il debutto-bis di Derrick Rose in maglia New York Knicks non è coinciso per un soffio con una vittoria di squadra. In uscita dalla panchina, l’ex Pistons ha offerto un discreto contribuito in termini di punti (14), ma è il primo a non essere contento della prestazione in senso assoluto.

Riportiamo le dichiarazioni raccolte da Marc Berman del NY Post:

“A essere sincero, sono un perfezionista. Ora penso alle palle perse che ho collezionato nel quarto periodo Mi rode, ma abbiamo margini di crescita e devo ricordarmi che è solo la prima partita. So di essere un vincente e per questo una sconfitta mi brucia.”



La sola presenza di Derrick Rose sembra aver avuto un impatto sull’atmosfera generale di squadra, come confermato da RJ Barrett, arrivato a un soffio dal canestro vincente.

“Ci ha portato energia e leadership, ha parlato per tutta la partita e dobbiamo apprezzare questo aspetto. È fantastico avere un atleta così dalla nostra parte.”

Piacevolmente sorpreso dalla combo Quickley-Rose in campo assieme, Tom Thibodeau studia già un aggiustamento alla rotazione:

“Il fatto di avere più point guard sul parquet contemporaneamente offre un trattatore di palla secondario, e volendo si può includere anche Alec [Burks]. La loro versatilità permette di integrarsi bene sia con il quintetto sia con la second unit quindi credo che riproporremo questa soluzione anche andando avanti.”

