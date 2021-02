NBA, Damian Lillard sull’All-Star Game: “Non ho problemi a giocare”

Nonostante la pandemia e un calendario molto compresso, NBA e NBPA hanno deciso di disputare anche quest’anno il tradizionale All-Star Game che si terrà ad Atlanta, il prossimo 7 marzo.

Decisione che ha fatto storcere il naso a molte superstar tra le quali spiccano LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Tra i difensori della Partita delle Stelle, non potrebbe essere altrimenti visto il suo ruolo nel sindacato, c’è invece Chris Paul.

E Damian Lillard cosa pensa a riguardo? La stella dei Portland Trail Blazers, ha espresso il suo punto di vista al termine della partita vinta contro gli Orlando Magic. Ecco le sue dichiarazioni:

“Molti giocatori si chiedono ‘Perchè giocare?’ e li capisco. Avessero deciso di non disputare la partita, non avrei avuto problemi a riguardo. Ho appena avuto due neonati e mi piacerebbe trascorrere quei giorni insieme alla mia famiglia. La mia fidanzata ha passato molte cose nel dare alla luce due bambini e lo ha fatto da sola. Quindi sono sicuro che le farebbe piacere avermi a casa, così come farebbe piacere a Dame Jr. e al resto della mia famiglia. Tuttavia giocare, anche queste partite, è il nostro lavoro. Lo capisco.”

Che si giochi oppure no quindi, non fa differenza per Lillard. La star dei Blazers al momento è terzo, dietro Stephen Curry e Luka Doncic, nelle votazioni dei fan. Posizione che non gli garantirebbe un posto da titolare ma la sua presenza ad Atlanta (la sua sesta ad un ASG) non è in dubbio.

Leggi anche:

LeBron James: “Zero voglia di partecipare all’All-Star Game quest’anno”

NBA, Chris Paul commenta le critiche di LeBron, Giannis e Harden sull’All-Star Game

Risultati NBA: Pistons corsari contro i Nets, sorridono anche Heat e Warriors