NBA, Donovan Mitchell: “I Jazz quest’anno sono diversi”

Nella giornata di ieri gli Utah Jazz hanno vinto una partita sofferta contro gli Indiana Pacers. La squadra è stata guidata dal solito Donovan Mitchell, autore di una ‘quasi tripla-doppia’ da 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. I Jazz hanno dominato la contesa sotto i tabelloni, vincendo la sfida a rimbalzo, grazie anche alle lunghe braccia di Rudy Gobert. I Pacers si sono invece affidati a Sabonis, autore di 20 punti, ma non è bastato. Una prestazione solida, difensiva, di squadra, che ha reso felice Donovan Mitchell:

“Ci siamo compattati. Penso sia questo che c’è di diverso nella squadra di quest’anno, e questa è una delle cose che non dovrebbe passare inosservata. E’ impressionante quello che facciamo, siamo capaci di fare tante piccole cose, di far crescere la nostra energia. E’ come essere colpiti in bocca e dire ‘E’ così che giocheremo il resto della partita. Sfrutteremo la nostra intensità’. Noi l’abbiamo fatto. C’erano momenti in cui eravamo stanchi, in cui abbiamo dovuto scavare a fondo , e l’abbiamo fatto tutti, insieme.”