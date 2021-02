NBA, De’Andre Hunter si opera al menisco: fuori 2 settimane

Dopo una settimana complicata vissuta ai box, De’Andre Hunter ha deciso di operarsi al menisco. Il giocatore, infatti, si sottoporrà ad una operazione di pulizia in artroscopia del menisco laterale e rimarrà fuori per almeno due settimane. Dopodiché gli Hawks effettueranno un aggiornamento sullo stato del giocatore. Un’assenza importante anche nell’economia di squadra poiché l’ala stava viaggiando con una media di 17.2 punti – tirando con il 51.4% dal campo e il 36.6% da 3 punti – 5.4 rimbalzi e 2.2 assist in 32.2 minuti e in 18 apparizioni.

La sfortuna in casa Atlanta sembra non volersene andare. La franchigia ha già dovuto fare i conti con un paio di infortuni a Danilo Gallinari, allo stop prolungato di Bogdanovic (frattura al ginocchio) e, ora, con il problema al menisco ad Hunter. La squadra della Georgia si trova in sesta posizione nella Eastern Conference con un record di 11-12.

An @emoryhealthcare injury update: D. Hunter will undergo a lateral meniscus arthroscopic debridement procedure on Monday. The surgery will be performed by Dr. Kyle Hammond, the Hawks’ team orthopaedist. An update on his recovery plan will be provided in approximately two weeks. pic.twitter.com/2rFBKKZ1CA — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 7, 2021

