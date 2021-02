NBA, Bradley Beal frustrato: “Non posso fare il lavoro degli altri”

Nella notte è arrivata l’ennesima sconfitta per gli Washington Wizards, nonostante il solito Bradley Beal da 31 punti. Gli Charlotte Hornets hanno avuto la meglio in modo netto sulla compagine di caoch Scott Brooks, che ora si trova al penultimo posto della Eastern Conference. Beal è apparso in conferenza stampa visibilmente frustrato e non ha nascosto ai giornalisti la propria delusione:

“Non posso sforzarmi anche per gli altri ragazzi, posso farlo solo per me stesso. Tutto quello che possiamo fare è spronare il nostro compagno a buttarsi nella mischia e ad accettare la sfida. Non posso farlo per qualcun altro, i ragazzi non possono fare il mio lavoro e io non posso fare il loro. Tutti hanno un ruolo e delle responsabilità, quindi il tuo obbiettivo dev’essere marcare il tuo uomo e aiutare i tuoi compagni.”

Bradley Beal aveva già criticato la difesa della propria squadra nell’ultimo periodo. Gli Wizards sono la peggiore difesa di tutta la NBA, con più di 120 punti concessi di media a partita. Un difetto che vaneggia i grandi sforzi di Beal e compagni in attacco. Di questo avviso è anche coach Brooks, che ha ruotato molti giocatori per cercare l’assetto difensivo migliore. Ecco le parole di Beal a riguardo:

“Si notano i piccoli segnali che dà. Mette in panchina i giocatori, gli fa uscire dal campo in anticipo. Qualcuno potrebbe pensare che sia un modo di arrendersi per noi, ma non è così. Nessuno è felice in spogliatoio.”

Bradley Beal following the loss to Charlotte. pic.twitter.com/f1GdXq0iXP — Chris Miller 🎥🎙🏀 (@cmillsnbcs) February 7, 2021

Infine Beal ha parlato della trasferta che attende i suoi Washington Wizards. La squadra si recherà a Chicago, dove nella notte italiana andrà in scena la sfida contro i Bulls. Un occasione di rivincita:

“Non voglio sembrare quello che sa tutto, ma andiamo a Chicago, dobbiamo avere un po’ di orgoglio ragazzi. Ci lasciamo calpestare dalle altre squadre e questo è incredibilmente frustrante.”

Gli Washington Wizards hanno attualmente un record di cinque vittorie e quindici sconfitte. Beal è il miglior realizzatore della lega, con 33.2 punti di media a partita. Inoltre è stato il giocatore più votato per l’All-Star Game 2021 tra le guardie della Eastern Conference.

Leggi anche:

Risultati NBA: Utah non si ferma più, bene Phoenix e Charlotte, KO di Boston

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole la trade: fiducia a Washington