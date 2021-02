All-Star Game 2021, Bradley Beal: “I tifosi mi stanno votando? Sono confuso”

L’All-Star Game 2021 andrà in scena ad Atlanta il 7 marzo. Tra i giocatori presenti al famoso evento dovrebbe esserci anche Bradley Beal. A differenza dell’anno scorso – quando la guardia venne esclusa nonostante i 28 punti di media a partita – la stella dei Washington Wizards è tra le guardie più votate della Eastern Conference con più di 1.275.000 preferenze. Un riconoscimento palese della crescita di un giocatore che quest’anno sta viaggiando ad oltre 33 punti di media ad allacciata di scarpe. Queste le parole del nativo di St. Louis:

“Ovviamente è un grande onore essere riconosciuto come uno dei migliori dai tifosi in giro per il mondo. Ma sono anche abbastanza confuso, e penso che tutti sappiano il perché. Voglio dire: cosa sto facendo di diverso rispetto allo scorso anno?”

Poi, inevitabilmente è arrivato un commento sul momento negativo dei capitolini – attualmente ultimi ad Est – in attesa di rialzarsi dall’ennesima nuova sconfitta subita contro Charlotte:

“Stiamo lasciando che le squadre ci passino sopra ed è frustrante. Non ci sono risate, non ci sono chiacchiere, nessuno è felice nello spogliatoio. Immagino che l’unica cosa positiva è che a tutti importa, ma dobbiamo fare in modo che si veda anche in campo”.