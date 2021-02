NBA Trend Topic: Week 7

Dopo una pausa nel ricordo di Kobe Bryant, torna l’appuntamento con la rassegna social che ogni sabato vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

“Se giochi da point guard e hai potenziale realizzativo, sembra che la gente voglia dire che quello di PG non è il tuo ruolo”.

Bria Hartley, professionista in WNBA con le Phoenix Mercury, difende la categoria traendo motivazione dalle critiche.

I feel like if your a PG that can score people want to say your not a PG. 🙄 — Bria Hartley (@Breezyyy14) February 1, 2021

Damian Lillard contro gli opinionisti talking head e sputasentenze:

“Per me che guardo un sacco di partite… non solo highlights e tabellini al mattino, è evidente che tanti di coloro che parlano del gioco non fanno altrettanto.”

As someone that watches A LOT of NBA games … not just highlights and box scores.. it’s obvious that so many ppl who speak on the game don’t really watch. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) February 1, 2021

#TuesdayThoughts

In settimana l’Arsenal ha perso contro il Wolverhampton e ora naviga esattamente a metà classifica in Premier. Il commento di Chimezie Metu è lapidario.

Arsenal. Joke club. — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) February 2, 2021

L’approdo della due volte MVP Candace Parker a Chicago ha movimentato il mercato WNBA. Il benvenuto dei Bulls è affidato a Coby White.

You have NO idea what this means to me. I have always been a fan of the bulls and now to be in the same city just means more. THANK YOU https://t.co/5AWt28BoWH — Candace Parker (@Candace_Parker) February 2, 2021

Sta per arrivare KG A to Z. Fate spazio nella vostra libreria.

#WednesdayWisdom

Un Josh Hart inedito. Scelta saggia?

Rock the fro tonight? pic.twitter.com/XfsTCxwJTc — Josh Hart (@joshhart) February 3, 2021

#ThrowbackThursday

Fred VanVleet contro i Magic ha riscritto diversi record, di franchigia per i Raptors e anche a livello NBA. Scomodato un certo Moses Malone.

Fred VanVleet's 54 points on Tuesday night were the most PTS scored in a game in NBA history by an undrafted player. Moses Malone previously held that record with 53 points for the Houston Rockets in February of 1982. #NBAVault pic.twitter.com/c1laXaM5RY — NBA History (@NBAHistory) February 4, 2021

#FridayFeeling

Arrivò ai Lakers nel 2012, senza l’opportunità di conoscere Phil Jackson, il Maestro Zen per antonomasia. Robert Sacre, proprio lui, ha deciso di approfondire la materia partendo dalle basi.

Daryl Morey rivisita a suo modo la conferenza stampa improvvisata da Rudy Giuliani nei pressi di un parcheggio Four Season, in pieno spoglio elettorale per le presidenziali USA.

L’attuale GM di Philadelphia, al contrario di Giuliani, non evoca brogli elettorali. Il tag ai Trail Blazers serve a rivendicare con ironia una vittoria mai avvenuta sul campo la sera precedente. Portland, infatti, aveva sconfitto i 76ers 121 a 105.

WE WON THIS GAME @TRAILBLAZERS, BY A LOT! pic.twitter.com/EOwNw24bco — Daryl Morey (@dmorey) February 5, 2021

