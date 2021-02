NBA, Donovan Mitchell tuona: “Non dobbiamo farci rimontare”

Gli Utah Jazz sono la vera sorpresa di questo inizio di stagione NBA. Infatti occupano il primo posto della Western Conference e hanno vinto 14 delle ultime 15 partite disputate. Per Mitchell e compagni non sarà facile mantenere il primato in una Conference molto competitiva.

Nella sfida della scorsa notte contro gli Charlotte Hornets, i Jazz sono riusciti ad accumulare un vantaggio di oltre trenta punti nel corso della partita. Nonostante ciò, nel corso del terzo quarto gli Hornets hanno ridotto il gap a soli nove punti di vantaggio.

A questo proposito, Donovan Mitchell si espresso al “The Salt Lake Tribune”:

“Non dobbiamo farci rimontare. Dobbiamo smetterla di metterci in difficoltà da soli. Certo siamo i primi ad Ovest, però, se vogliamo diventare davvero competitivi non possiamo permettere ai nostri avversari di rientrare in partita. Dobbiamo lavorare su questo.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“In una lega competitiva come la NBA è necessario rimanere sempre concentrati. Fino a questo momento abbiamo fatto un ottimo lavoro. Questa sera siamo stati troppo molli. Abbiamo vinto la partita, ma per essere i migliori questo non basta”

Il discorso di Mitchell rappresenta in pieno la determinazione di questi Utah Jazz. Infatti nonostante la grande prestazione di LaMelo Ball, Utah è riuscita a sconfiggere Charlotte con il punteggio di 138-121. Staremo a vedere se i Jazz manterranno questo livello per tutto il resto della stagione.

