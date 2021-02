NBA, Juan Toscano-Anderson sugli scudi contro i Mavericks

Per cause di forza maggiore, l’esito della stagione degli Warriors dipende sempre più dall’apporto che possono dare tutti coloro che non si chiamino Steph Curry e Draymond Green e l’inizio di stagione, in tal senso, ha dato molte soddisfazioni a coach Steve Kerr.

Nella gara vinta nella notte contro i Mavericks ha brillato la stella di Kelly Oubre Jr. che, con i suoi 40 punti e 7-10 dall’arco, ha trascinato gli Warriors a un largo successo.

Altrettanto soprendente è stato l’apporto dato dal meno chiaccherato Juan Toscano-Anderson, partito in quintetto e autore di una solida prestazione da 14 punti, otto rimbalzi e cinque assist e il plus/minus più alto della squadra con un +26.

La guardia di Oakland, ma con cittadinanza messicana, è stato portato in NBA dagli Warriors – che lo hanno pescato dalla G League – e ha sempre fatto la spola con la lega di sviluppo.

Juan è un giocatore molto versatile nello scenario di una lega come l’NBA, e mostra di averne consapevolezza:

“Alcune persone dicono che sono un giocatore senza posizione. Alcune persone mi definiscono versatile. Alcune mi ritengono una big guard. Qualunque sia il caso, ho davvero dimostrato di poter giocare più posizioni. Quando si presenta l’opportunità, devi essere pronto.”

Oltre alla fiducia dimostrata al ragazzo in questo inizio di stagione, Steve Kerr ha aggiunto parole di elogio per le sue prestazioni e per la sua attitudine:

“Juan è stato fantastico. Sono un grande fan. Adoro la sua innata sensibilità per il gioco, la sua tenacia, la sua competitività, la sua energia, la sua gioia. I ragazzi della squadra lo adorano e hanno per lui un grande rispetto; non ci sono molti giocatori che hanno il tipo di rispetto che ha Juan nel nostro spogliatoio.”

Leggi anche:

Risultati NBA: Golden State asfalta Dallas con 40 punti di Oubre! Lakers in controllo sui Nuggets

NBA, infortunio per Avery Bradley: out 3-4 settimane

Mercato NBA, Oladipo potrebbe cambiare ancora squadra