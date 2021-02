NBA, infortunio per Avery Bradley: out 3-4 settimane

Brutte notizie per i Miami Heat: la guardia Avery Bradley si è infortunata. Secondo Shams Charania di The Athletic, il giocatore ha subito uno stiramento al polpaccio destro. Bradley è stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida di mercoledì notte contro gli Washington Wizards, dopo soli 13 minuti. Il recupero è previsto dopo circa 3-4 settimane di stop.

Tough injury news for the Heat: Guard Avery Bradley will miss 3-to-4 weeks with a strained right calf, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2021

Un inizio di stagione non facile per Bradley e i Miami Heat. La guardia ha già dovuto affrontare un periodo di quarantena a causa della positività al Covid-19. Inoltre sta facendo i conti con un ginocchio dolorante. Tutto questo in un periodo non facile per i Miami Heat. La franchigia della Florida sta affrontando un periodo di difficoltà dovuto agli scarsi risultati.

Attualmente si trovano tredicesimi nella Eastern Conference, e sembrano faticare a trovare il ritmo e la fluidità che gli ha permesso di arrivare alle Finals NBA 2020. Inoltre hanno dovuto fare i conti con altri infortuni. Il big man Myers Leonard sarà indisponibile fino a fine stagione. Anche Jimmy Butler, leader degli Heat, ha dovuto saltare la prima parte di stagione a causa di un infortunio.

Avery Bradley è approdato ai Miami Heat durante l’ultima offseason. L’ex Lakers ha firmato un contratto annuale da 5.6 milioni di dollari. Al momento Bradley sta viaggiando a 8.5 punti di media a partita, con 1.4 assist e 1.8 rimbalzi. Inoltre sta tirando con il 42.1 % da oltre l’arco, il massimo in carriera.

