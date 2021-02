NBA, Kelly Oubre Jr segna 40 punti contro i Mavs: è career high!

Kelly Oubre Jr ha stabilito il suo nuovo ‘career high’ da 40 punti durante la sfida tra Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Grazie a questa grande prestazione, i Dubs hanno avuto la meglio per 147 a 116. Oubre ha avuto una serata eccezionale al tiro pesante, con un ottimo 7-su-10 dall’arco. Grazie a questi numeri, è diventato il terzo giocatore nella storia degli Warriors a terminare una partita con almeno 40 punti e sette triple a bersaglio. Gli altri due nomi? Ovviamente Steph Curry e Klay Thompson.

Kelly Oubre tonight:



40 PTS (career-high)

8 REB

14-21 FG

7-10 3P



He is the first player not named Steph or Klay to record 40+ points and 7+ threes in a win in Warriors franchise history. pic.twitter.com/bgokR93wBw — StatMuse (@statmuse) February 5, 2021

Kelly Oubre Jr è apparso molto contento della prestazione nell’intervista post-partita:

“Mi sono sentito bene. Abbiamo un’altra partita in arrivo tra due giorni (sempre contro Dallas), quindi dobbiamo rimanere concentrati su quella. Ma, solo per togliermi di dosso qualcosa, togliermi tutta la ruggine, finalmente mi sono sentito davvero alla grande.”

I Golden State Warriors non si sono limitati a battere i Dallas Mavericks, ma gli hanno proprio annichiliti, nonostante le pesanti assenze sotto canestro. Tutto questo grazie alla grande prestazione di Oubre, che, insieme al resto della squadra, è stato elogiato da coach Steve Kerr:

“Penso che stia arrivando. Ovviamente, per Kelly è stato un difficile primo quarto di stagione. Eppure, in questo arco di tempo, ha giocato delle ottime partite. Ha giocato molto bene a volte, ha solo avuto delle serate storte al tiro in quel periodo, e le persone si sono concentrate su questo. Ma Kelly sta diventando più fiducioso. I ragazzi della squadra lo amano e vogliono aiutarlo a rimanere fiducioso. Questa è stata una grande serata per lui.”

Anche il leader degli Warriors Steph Curry ha elogiato Kelly Oubre Jr. Curry si è detto orgoglioso del compagno durante l’intervista post-partita concessa a TNT:

“Io credo in Oubre. C’è molto rumore intorno a lui e lui gioca la sua partita ogni singola sera. Dimostra sempre molta energia.”

"He always show up with energy"@StephenCurry30 talks what @KELLYOUBREJR brings to the Warriors after his career night 🙏 pic.twitter.com/noKbCbEU95 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 5, 2021

Leggi anche:

Risultati NBA: Golden State asfalta Dallas con 40 punti di Oubre! Lakers in controllo sui Nuggets

LeBron James supera Wilt: è terzo nella storia NBA per tiri realizzati

NBA, coach Malone critico: “Siamo stati terribili nel secondo tempo”