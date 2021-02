NBA, LeBron James commenta la vittoria contro Denver

A 36 anni LeBron James continua a mettere insieme prestazioni importanti e quella di ieri sera ne è stata l’ennesima conferma. In un duello a distanza con Nikola Jokic, la stella dei Los Angeles Lakers ha avuto la meglio registrando la 96esima tripla doppia in carriera da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Si tratta della sua ottava tripla doppia dopo aver compiuto i 35 anni d’età, raggiungendo Jason Kidd in questa particolare statistica.

Per Denver c’è stato poco da fare. Come detto, Jokic non ha vissuto la sua miglior prestazione stagionale, anzi, ha chiuso con soli 13 punti a referto tirando con un insufficiente 6/16 dal campo. Nella corsa per l’MVP, LeBron sembra scalare posizioni, candidandosi per l’ennesima volta tra i potenziali vincitori. Nel post-partita, il nativo di Akron ha commentato la vittoria contro i Nuggets in questa maniera:

“Cerchiamo tutti di fare la nostra parte del lavoro, di lavorare come una squadra. Ci sono 5 ragazzi in campo e sappiamo che lavoreranno tutti insieme per un unico obiettivo. E quando lo facciamo, siamo molto, molto bravi. Il record superato di Wilt? Essere associato a una leggenda come Wilt Chamberlain è qualcosa di speciale. Sono cresciuto leggendo cose sul basket, ho studiato il gioco. E ovviamente Wilt ha un posto importante in tutto questo. Onestamente mi sento come se fossi un giocatore migliore rispetto allo scorso anno.”

Dall’inizio dell’anno, LeBron ha viaggiato con una media di 25.1 punti, 7.8 rimbalzi, 7.7 assist e 0.9 palle recuperate in 33.6 minuti tirando con il 49.6% dal campo e il 40.9% da 3 punti. Per la felicità di coach Frank Vogel:

“Continua a dimostrare di essere il miglior giocatore del campionato e questo è chiaro a me, al mio staff tecnico e alla nostra organizzazione. E una serata come questa ne è la prova. Penso che debba essere sottolineato anche il suo lavoro da dietro l’arco. È davvero straordinario vedere qualcuno che alla sua 18esima stagione stia ancora migliorando, aggiungendo altri tasselli al suo gioco. In questa sua evoluzione, poter aver una minaccia anche dalla linea dei 3 punti crea un grosso problema per le difese e genera molte vittorie per noi. È una testimonianza della sua mentalità: continua a migliorare il suo gioco.”

