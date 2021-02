Carmelo Anthony diventa il 13esimo miglior marcatore della storia NBA

Ci sono nomi che sono destinati a lasciare un segno nella storia della NBA e altri che ne hanno già lasciato uno importantissimo e non hanno intenzione di smettere di farlo. Carmelo Anthony corrisponde a questa descrizione e, questa notte, ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua carriera, superando Dominique Wilkins e issandosi al 13esimo posto della classifica marcatori all-time con 26.671 punti:

Carmelo, dopo un paio di stagioni difficili ai margini della lega, con alcune voci che suggerivano addirittura un ritiro anticipato, ha ritrovato la sua dimensione in quel di Portland con i Trail Blazers. Le medie stagionali non sono delle migliori, con un 36% dal campo, ma il suo ruolo d’esperienza e la sua bellezza offensiva sono qualcosa di imprescindibile per Lillard e soci.

Melo ha perso il posto da titolare e il suo minutaggio (25.4 minuti a partita) è il più basso della carriera. Le medie sono di 11.6 punti, 3.6 rimbalzi e 1.2 assist, tutte cifre minime in carriera. La nuova dimensione di Carmelo Anthony è questa, ma la scalata non sembra essere terminata.

Oscar Robertson dista infatti solo 39 punti e Hakeem Olajuwon 270. Il primo è a distanza di una manciata di partite, mentre il secondo sembra comunque facilmente raggiungibile già in questa stagione.

Leggi anche:

Harden: “Se difendiamo, vinciamo a mani basse”

Fred VanVleet entra nella storia dei Raptors con 54 punti segnati

Al momento nessuna intenzione di spostare l’All-Star Game NBA 2021