NBA, Paul George arrabbiato: “Io solo una volta ai liberi: è stato irrispettoso”

Dopo la sconfitta dei Clippers contro i Brooklyn Nets negli ultimi secondi del match, Paul George si è presentato in conferenza stampa nel post-gara criticando l’operato degli arbitri dopo aver notato di essere andato solo una volta in lunetta, contro il 16/16 registrato dai Big 3 avversari.

“Penso che sia stato irrispettoso essere andato in lunetta solo una volta. Non dirò di più. Il numero di azioni che ho fatto per attaccare il ferro e tirare solo un libero è molto strano… Come abbiamo giocato? Abbiamo difeso bene tutta la notte, il fatto è che loro hanno alcuni dei migliori giocatori al mondo in isolamento. Sembrava si fossero messi d’accordo per tirare una volta a testa.”