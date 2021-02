NBA, Curry parla dell’assenza di lunghi nei Warriors

Nella sconfitta patita stanotte contro i Boston Celtics, i Golden State Warriors hanno perso un altro pezzo del puzzle. Con Marquese Chriss infortunatosi addirittura nella prima settimana di campionato, e Wiseman fuori, l’infortunio capitato a Kevon Looney è davvero grave per le rotazioni dei Dubs.

Nella sfida contro i Celtics, Looney è atterrato male sulla caviglia a 2.34 minuti dal termine del primo quarto, facendo compiere alla caviglia sinistra una torsione innaturale che lo ha costretto allo stop.

Nel dopo-partita, Stephen Curry, nominato dal suo coach Steve Kerr, il migliore Warrior di sempre, ha parlato della situazione del roster e dell’assenza di lunghi in squadra.

“Bisogna guardare ad entrambi i volti della medaglia in questi casi. Tutti stanno parlando di cosa non possiamo fare con un quintetto da small-ball, ma noi dobbiamo concentrarci piuttosto sui nostri punti di forza e cosa potremmo fare con un quintetto da small-ball. Giocare velocemente, coinvolgere tutti, muovere la palla.”

