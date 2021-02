Risultati NBA: VanVleet affonda i Magic con 54 punti. Bene Celtics e Jazz, i Big Three dei Nets sono troppo anche per i Clippers

(9-12) Toronto Raptors 123 – 108 Orlando Magic (8-14)

Con un Fred VanVleet in forma stellare dall’altra parte del campo c’è ben poco da fare, specie se ti chiami Orlando Magic e ti ritrovi a doverci fare i conti in assenza di alcuni dei tuoi migliori giocatori.

La guardia dei Raptors è semplicemente immarcabile e trova il canestro con imbarazzante facilità, mandando a bersaglio 11 delle sue prime 12 triple. Eppure, nonostante l’exploit di FVV, i padroni di casa sembrano poter tenere il passo della concorrenza, e trascinati da Evan Fournier – che realizza 12 dei primi 14 punti per Orlando – chiudono il primo quarto sul 33-31 in favore di Toronto. Il vero problema, però, è piazzare il sorpasso: i Raptors dimostrano grande costanza e con il passare dei minuti riescono gradualmente ad aumentare il gap con gli avversari, anche grazie all’incredibile vena realizzativa dell’eroe di serata.

Sfumata dunque la rivincita rispetto al match di un paio di giorni fa, con Lowry che si prende la rivincita a distanza su Gordon – storie parecchio tese tra i due – con la tripla doppia da 14 punti, 10 assist e altrettanti rimbalzi, mentre il miglior realizzatore dei Magic è Nikola Vucevic, che chiude con 21 punti e 18 rimbalzi.

(9-7) Memphis Grizzlies 116 – 134 Indiana Pacers (12-9)

Gara senza troppa storia in quel di Indianapolis, dove i padroni di casa riescono a buttarsi alle spalle la scellerata rimonta subita due giorni fa per mano dei Sixers anche grazie al season-high di Sabonis, autore di 32 punti e 13 rimbalzi.

Si ferma dunque a sette la striscia di successi consecutivi dei Grizzlies, che gettano le basi della sconfitta già nel corso del primo tempo scendendo in campo senza la giusta concentrazione nella propria metà campo. Ai Pacers non sembra quasi vero e senza pietà realizzano 71 punti nel solo primo tempo, a fronte dei 50 della concorrenza. Di lì in poi è tutto in discesa per i padroni di casa, che possono limitarsi a gestire comodamente i venti punti di vantaggio che restano pressoché inalterati fino alla sirena di fine gara.

Oltre al già citato Sabonis, in casa Pacers spiccano la doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi di Myles Turner e i 23 punti realizzati da Malcolm Brogdon; per i Grizzlies, invece, stecca Morant, autore di soli 10 punti e 5 assist. Uno dei pochi a salvarsi è Dillon Brooks, che chiude con 25 punti in 27 minuti.

(11-9) Portland Trail Blazers 132 – 121 Washington Wizards (4-13)

Nonostante l’assenza di CJ McCollum per un problema al piede, che va ad aggiungersi a quella del lungodegente Nurkic, i Blazers riescono a strappare la vittoria in casa dei Wizards, che danno conferma sulle motivazioni che permettono loro di vantare il poco lusinghiero peggior record della lega.

Il successo, Lillard e compagni, lo mettono al sicuro già nel corso del primo quarto, quando approfittando delle lacune difensive dei padroni di casa – nonostante un inizio stentato da parte del numero 0 – i Trail Blazers volano sul +17 (40-23) grazie a un terribile parziale di 18-0. Washington si sveglia tardi, e nonostante i 40 punti segnati nella seconda frazione fatica a rientrare in partita, arrivando all’intervallo lungo sul 75-63. Il secondo tempo sarebbe anche piuttosto equilibrato, ma ormai la frittata è fatta in casa Wizards e i Blazers veleggiano senza troppi affanni verso la W.

32 punti e 8 assist per Damian Lillard, che trova conforto nei 26 di Trent Jr. e nella doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi firmata da Enes Kanter. La tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per Russell Westbrook va ad aggiungersi invece ai 37 punti segnati in altrettanti minuti da Bradley Beal, ma non basta ai Wizards ad evitare la tredicesima sconfitta stagionale.