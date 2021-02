NBA, Myles Turner: “Voglio essere il difensore dell’anno”

Nonostante la frattura da avulsione rimediata alla mano destra lo scorso 14 gennaio, Myles Turner non aveva alcuna intenzione di assentarsi dal parquet per un paio di settimane, conscio della sua importanza nel sistema difensivo degli Indiana Pacers.

Proprio a questo proposito, dopo aver respinto al mittente i consigli cautelari proposti dallo staff medico della franchigia, Turner si è recato da uno specialista del settore, ottenendo un riscontro più conforme alle sue intenzioni:

“Sono andato a Los Angeles ed uno specialista mi ha confidato che non sarebbe stato necessario operare la frattura e che, facendo i conti con il dolore, addirittura l’allenamento del giorno successivo non sarebbe stato compromesso. Così misi un tutore e mi presentai in palestra, sorprendendo tutti, perfino coach Bjorkgren. Avrei potuto assentarmi e riposarmi per tre settimane, ma non fa parte del mio approccio alla pallacanestro. Non posso immaginare che i miei compagni siano là fuori a combattere senza di me. Dovevo tornare.”