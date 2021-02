NBA, Bradley Beal pareggia un record di Michael Jordan

Il campionato degli Washington Wizards sta andando a rotoli. L’ultima partita, contro i Portland Trail Blazers, è valsa la tredicesima sconfitta stagionale su diciassette gare totali. La franchigia capitolina siede all’ultimo posto della Eastern Conference e, anche se si tratta solo dell’inizio, la strada da percorrere appare già insormontabile. L’unica nota positiva porta il nome di Bradley Beal, i cui sforzi offensivi vengono costantemente sotterrati da una disastrosa fase difensiva.

Il numero 3 degli Wizards viaggia a ritmi altissimi – 35 punti, 4.9 rimbalzi e 4.7 assist di media – ma nessuno sembra essere in grado di sostenerlo. Però, lo score di Bradley Beal è talmente impressionante che il classe ’93 ha appena pareggiato un record speciale, affiancando uno dei più grandi di sempre. Infatti la guardia, secondo quanto riportato da NBC Sports, ha inanellato la sedicesima partita consecutiva con quota 25 o più punti sedendosi al tavolo di un certo Michael Jordan. His Airness siglò la stessa striscia nel corso della stagione 1988/1989, stagione in cui vinse il terzo dei dieci titoli di miglior marcatore della lega.

Raggiunto Michael Jordan, il prossimo passo è sicuramente alla portata di mano. Beal potrà superare MJ nella partita di stanotte contro i Miami Heat. Tuttavia, il primato di maggior partite consecutive con 25 o più punti appartiene a Wilt Chamberlain, il quale riuscì a mantenere quella quota per l’intera stagione 1961/1962. Un’impresa a dir poco gigantesca. A ogni modo, una cosa è certa: le abilità in fase offensiva del due volte All-Star fanno già parte di una compagnia d’élite.

