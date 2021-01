NBA, Tyler Herro potrebbe saltare diverse partite causa COVID-19

I Miami Heat sono tra le squadre che hanno maggiormente dovuto fare i conti con le problematiche causate dal COVID-19. Per di più, sembra che la giovane guardia Tyler Herro dovrà saltare diverse partite causa coronavirus. Ecco quanto riportato dal giornalista del South Florida Sun-Sentinel Ira Winderman:

Tyler Herro said someone he has been around has tested positive, uncertain now if he will have to quarantine. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) January 31, 2021

Dopo la vittoria di Miami contro i Sacramento Kings, Herro ha rivelato di essere entrato in contatto con qualcuno che è risultato positivo al virus. A questo punto, gli Heat sarebbero costretti a condurre test collettivi per assicurarsi che nessuno dei membri del team risulti positivo. Non solo, anche i Kings ora dovrebbero seguire questa procedura.

Qualora Herro venisse messo in quarantena, sarebbe una pessima notizia per la franchigia della Florida: infatti gli Heat hanno appena recuperato Jimmy Butler, anch’egli fermato in precedenza a causa del COVID-19, ma rientrato al scorsa notte con una prestazione positiva.

Tutte queste assenze hanno condotto gli Heat, vicecampioni NBA in carica, ad un record di 7-12. Lo stesso Herro ha dovuto assentarsi per alcune partite per un problema al collo e ora potrebbe saltarne altre. Lunedì Miami scenderà in campo contro gli Charlotte Hornets, staremo a vedere se Herro potrà unirsi ai suoi compagni.

