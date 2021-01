Risultati NBA: i Los Angeles Clippers vincono contro degli agguerriti Knicks

Si è appena conclusa la sfida tra Clippers e Knicks con il risultato di 129-115. Una vittoria sudata per i Los Angeles Clippers che vengono fuori sulla distanza contro la banda di coach Thibodeau. I Knicks hanno dimostrato di aver fatto il salto di qualità in questa stagione, mettendo in difficoltà per 48 minuti una contender. Nonostante la buona prestazione si sono dovuti arrendere sotto i colpi di Kawhi Leonard, trascinatore dei suoi con 28 punti.

Per i Clippers la vittoria è arrivata di squadra. Tutto il quintetto titolare, composto da Jackson, George, Leonard, Patterson e Ibaka, ha chiuso la contesa in doppia cifra. Anche Morris in uscita dalla panchina ha segnato 11 punti. La squadra di coach Doc Rivers ha totalizzato 26 assist, facendo circolare bene la palla sul perimetro e trovando dei buoni tiri dall’arco, segnati con il 45%.

I New York Knicks hanno giocato alla pari fino al terzo quarto, dove è avvenuto l’allungo decisivo. La squadra non è poi più riuscita a ricucire lo strappo e ogni tentativo di rimonta è stato respinto con successo dai Clippers. Per loro si segnalano le grandi prestazioni di Julius Randle (27 punti), RJ Barrett (23 punti) e Immanuel Quickley (25 punti).

"You're one of my favorite players."



Immanuel Quickley showing respect to Lou Williams 🔥



(via @espn)pic.twitter.com/Hk9zpVpYD2 — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) January 31, 2021

Con questa sconfitta i Knicks rimangono fermi a 9 vittorie, a pari merito con Hornets e Cavaliers. I Clippers invece balzano in testa alla Western Conference con 16 vittorie, superando Jazz e Lakers. Gli stessi Utah Jazz stanno scendendo in campo proprio ora contro i Denver Nuggets.

