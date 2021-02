NBA, Paul George elogia la squadra: “Stiamo salendo di livello”

Paul George e i suoi Los Angeles Clippers hanno battuto i New York Knicks per 129 a 115. Grazie a questa vittoria, si trovano al momento in testa alla Western Conference, in attesa di scoprire il risultato di Utah-Denver. I Clippers hanno messo in mostra un eccellente gioco di squadra, mettendo a referto 26 assist e ben sei giocatori in doppia cifra. Il miglior realizzatore è stato Kawhi Leonard, mattatore della partita con 28 punti.

Paul George ha invece messo a segno 17 punti, conditi da 8 rimbalzi e 5 assist. Una prestazione nella norma per una stella come PG13, che è rimasto colpito dal gioco espresso dai suoi Clippers:

“Abbiamo condiviso la palla, l’abbiamo mossa bene, cercando sempre l’uomo giusto. Abbiamo enfatizzato il ‘passare’ dei buoni tiri per crearne di migliori. Penso che abbiamo fatto un bel lavoro su questo aspetto. Questa squadra sta salendo di livello. Tutti stiamo migliorando e ognuno si sta prendendo le proprie responsabilità. In questa squadra c’è la giusta mentalità altruista.”

I Clippers non abbandoneranno New York per ora. Mercoledì notte andrà in scena la sfida contro i Brooklyn Nets. Le due squadre sono al momento due delle favorite al titolo NBA e potrebbe trovarsi contro di nuovo a giugno. Paul George non ha minimizzato l’importanza della partita:

“Credo che gli appassionati e anche tutto il mondo sia impaziente di vedere questa sfida. Sarà una grande partita.”

Infine George ha elogiato il rookie dei New York Knicks Immanuel Quickley, autore di 25 punti. Il giovane sta dimostrando tutto il suo talento in questo inizio di stagione e si sta confermando uno dei prospetti più interessanti. Anche Patrick Patterson, compagno di squadra di George, ha parlato bene di Quickley e dei Knicks:

“Sono sempre stato un suo sostenitore, è un talento da non sottovalutare. La loro squadra è in fiducia, sono affamati, giovani e credono in loro stessi. Sono una forza con cui devi fare i conti.”

Leggi anche:

Risultati NBA: i Los Angeles Clippers vincono contro degli agguerriti Knicks

NBA, Dennis Smith Jr ha chiesto ai Knicks di poter giocare in G League

Mercato NBA, J.J. Redick nel mirino di tre franchigie: c’è Brooklyn