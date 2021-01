NBA, caso Butler: persi 5 kg causa COVID-19

I Miami Heat sembrano irriconoscibili rispetto alla squadra che lo scorso ottobre aveva raggiunto le Finals. Con un record di 6-12 (terzultima posizione nella Eastern Conference), la squadra di Spoelstra ha però dovuto affrontare diverse difficoltà, soprattutto legate agli infortuni e alla situazione sanitaria. Un chiaro esempio di tutto ciò è Jimmy Butler, superstar della squadra, lontano dal campo da ormai nove partite causa COVID-19.

Anche se l’ala di Miami sembra pronta ad un ritorno nelle prossime partite, la condizione del giocatore ha preoccupato gli addetti ai lavori. In un breve video registrato durante l’ultima partita della squadra (una sconfitta contro i Clippers), infatti, Butler sembra visibilmente più magro del solito. Secondo Ethan J. Skolnick di Five Reasons Sports, il veterano degli Heat avrebbe perso più di 12 pounds (approssimativamente 5 kg) in una settimana.

Report: Jimmy Butler has lost more than 12 pounds in a week https://t.co/Vn2YbYAfa3 — NBA Central (@TheNBACentral) January 28, 2021

Anche se i protocolli di salute e sicurezza della lega impediscono di esplicitare formalmente l’identità dei contagiati, la condizione fisica del #22 di Miami parla da sola. Purtroppo, questo improvviso calo di peso non potrà che condizionare le prestazioni di Jimmy Buckets; tralasciando la necessità di tornare ad un ritmo partita accettabile.

Indipendentemente dai 5 kg persi, i Miami Heat accoglieranno comunque a braccia aperte il loro leader, soprattutto dopo un inizio di stagione così inaspettato.

Leggi Anche

NBA, Wall critica Harden dopo la vittoria di Houston

Risultati NBA: altra sconfitta per i Lakers! Male anche Golden State, vincono Rockets e Clippers

NBA, i New Orleans Pelicans pensano di scambiare Eric Bledsoe