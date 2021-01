NBA, Draymond Green accusa gli arbitri di “troppa sensibilità”

Draymond Green è sicuramente un giocatore fondamentale per gli Warriors su entrambi i lati del parquet. Oltre a delle ottime capacità difensive ed offensive, Green è inoltre il leader morale della squadra, capace di far sentire la sua voce anche nei momenti più difficili.

La loquacità dell’ala grande è però da tempo un’arma a doppio taglio, che in diverse occasioni ha complicato la vita al #23 di Bay City e la sua squadra; un esempio di ciò è arrivato nell’ultima partita degli Warriors, una sconfitta per 93-114 contro i Phoenix Suns.

Dopo aver commesso un fallo su Jae Crowder, Green ha protestato contro l’arbitro Ed Malloy, criticando la decisione e mostrando gestualmente la sua versione dell’accaduto. Malloy, stanco dell’atteggiamento del giocatore di Golden State, ha quindi deciso di convertire il fallo in un tecnico, innescando un’ulteriore reazione dello stesso Green e di coach Kerr.

In un breve video pubblicato da NBCS, si può sentire infatti la risposta seccata dell’ala grande al fallo appena fischiato, un provocatorio “dovete smetterla di essere così sensibili“. Fortunatamente per lo stesso Green, sembra che l’arbitro non abbia sentito o abbia ignorato la frase.

“Y’all gotta stop acting so emotional.” 😳 Dray wasn’t happy with the technical foul pic.twitter.com/zxYx1k8zf3 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 29, 2021

Anche se Draymond Green non è sicuramente un giocatore tranquillo, episodi simili accadono ormai abbastanza frequentemente nel mondo NBA. In generale, sembra che vi sia una tendenza a punire qualsiasi reazione o lamentela dei giocatori, con chiamate arbitrali a volte al limite del ridicolo.

In ogni caso, Green dovrà trovare un modo per risolvere le proprie diatribe con gli ufficiali, se non vuole incorrere in scomode sospensioni.

