NBA, Kelly Oubre Jr. parla del suo futuro: “Penso solo a vincere partite”

A poco meno di due mesi dalla trade deadline, il termine ultimo che consente alle squadre di scambiare i giocatori, uno dei nomi più caldi nel Mercato NBA è senza dubbio quello di Kelly Oubre Jr.

La sua acquisizione da parte dei Golden State Warriors è stata lodata da molti addetti ai lavori che vedevano nel prodotto da Kansas molto più di un palliativo last minute, preso solo per sopperire all’assenza di Klay Thompson. Oubre tuttavia non è stato (ancora) all’altezza delle aspettative e, sebbene nelle ultime partite abbia mostrato timidi segnali di ripresa, i suoi problemi nel tiro pesante stanno condizionando molto l’attacco di coach Steve Kerr. Tanto da far ipotizzare a più di qualcuno che il suo futuro nella Baia non sia del tutto certo.

Nonostante ciò Oubre non ha intenzione di farsi distrarre dalle voci di mercato e, in un’intervista a Anthony Slater di The Athletic ha dichiarato di pensare solo a far bene con i Warriors.

“Sono un giocatore dei Warriors, al resto non penso. Il mio obiettivo è quello di vincere quante più partite possibile”

Parole che hanno avuto un seguito anche in campo. Oubre infatti, nella partita vinta con i Minnesota Timberwolves, ha sfoderato probabilmente la sua miglior performance stagionale fatta di 20 punti (con un ottimo 7 su 9 al tiro), 9 rimbalzi, 3 assist e 2 rubate, in appena 24 minuti.

