NBA, Carlisle non cerca scuse dopo il KO contro Houston

L’allenatore dei Dallas Mavericks, Rick Carlisle ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la brutta sconfitta della sua squadra nella nottata. I Mavs privi di Kristaps Porzingis, e con il solo Doncic a lottare contro i Rockets, non sono mai stati capaci di mantenere vivo l’incontro, cadendo sotto i colpi degli avversari.

La sensazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori è che serva qualche mossa da parte dei dirigenti, per fornire un supporting cast di un certo livello a Luka Doncic, talento assoluto ma che poco può fare da solo in campo.

Di seguito le parole dell’allenatore in risposta al quesito posto dai giornalisti riguardo al fatto che i Mavericks sembrino spesso in affanno durante le partite, specialmente dal secondo tempo in poi.

” [I Rockets] hanno giocato meglio. Abbiamo provato a pareggiarla nel terzo quarto ma poi non c’è stata storia. Non ci sono scuse. È stata una settimana difficile ma è l’NBA e non possiamo aspettarci niente di diverso. Il fattore energia è sicuramente da tenere conto, abbiamo faticato contro gli Spurs e questo si è fatto sentire. Ma non possiamo assolutamente giustificarci in questo modo, dobbiamo lavorare. Adesso avremo un paio di giorni di riposo, prima di giocare contro i Nuggets.” https://twitter.com/foxsportssw/status/1353200994033815552?s=21

