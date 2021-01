NBA, Andrew Wiggins sulla prima da ex: “Non percepisco alcuna negatività”

Andrew Wiggins non si fa illusioni circa come alcuni tifosi dei Minnesota Timberwolves possano considerare le oltre cinque stagioni da lui trascorse a Minnesota: ovvero che alcuni avrebbero voluto di più da lui, ritenendo troppo poco una sola apparizione nei playoff, dopo che i Wolves avevano scambiato con i Cleveland Cavaliers.

Qualora qualcuno si chiedesse se egli sentisse i fischi insieme agli applausi la risposta sarebbe affermativa: l’ha fatto.

“Probabilmente hanno avuto molti sentimenti contrastanti. Semplicemente è andata così. Qualcuno potrebbe amarmi. Alcuni potrebbero odiarmi.”

Mentre Wiggins si prepara per affrontare la sua ex squadra per la prima volta lunedì, non nutre alcun risentimento verso i fan, la franchigia o il presidente Gersson Rosas per averlo scambiato. In effetti, dalle sue parole, traspare gratitudine per il nuovo inizio, riconoscendo che forse non era il giocatore più adatto a giocare con Karl Anthony Towns, cosa che invece è sicuramente Russell.

“Guardando indietro credo che entrambe le squadre abbiano guadagnato dalla trade: Golden State aveva bisogno di un’ala anche in grado di difendere, e Minnesota aveva bisogno di qualcuno che potesse giocare con e per KAT, che potesse essere quindi anche playmaker.”

Andrew Wiggins è sempre stato un tipo di giocatore capace di non prendere le critiche sul piano personale e di lasciarsi alle spalle odio e risentimento.

“Potranno fischiarmi o urlarmi delle cose durante la partita, ma una volta lasciato il Target Center non ci sarà da parte mia alcun risentimento.”

