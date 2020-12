NBA: JJ Barea saluta i Mavs, al suo posto Courtney Lee

I Dallas Mavericks avevano rinnovato, qualche settimana fa, JJ Barea. Il veterano dei Mavs aveva ottenuto un contratto annuale per ritornare, per un’ultima stagione, a giocare a Dallas. Barea è invece stato tagliato dal roster. Il contratto recentemente firmato è quindi stato un omaggio da parte di Cuban nei confronti di Barea, protagonista del titolo 2011. Un bel gesto di gratitudine per il portoricano.

Al suo posto i Mavericks avrebbero individuato in Courtney Lee il sostituto. Per Lee potrebbe essere una conferma:

Sources: Mavs plan to sign Courtney Lee to replace J.J. Barea on camp roster. Like Barea, Lee was considered a leader and great vet in Dallas locker room despite not being in regular rotation last season. Mavs value that kind of presence even though Lee is roster long shot. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 10, 2020

Lee era arrivato dai New York Knicks nell’ambito dello scambio che ha visto, soprattutto, l’acquisizione di Kristaps Porzingis. Nella sua avventura a Dallas, Lee non è riuscito a far registrare dei numeri positivi, giocando solo 46 partite in due stagioni, a 12$ milioni l’una. Nonostante ciò, l’esperienza del 35enne è qualcosa di cui i Mavericks non vogliono privarsi.

L’esempio più evidente è la presenza del giocatore nella bolla di Orlando, pur non essendo mai sceso in campo. Per costruire una squadra vincente c’è bisogno di giocatori d’esperienza: a Dallas lo sanno bene. Per questo il training camp sarà un’altra, e forse ultima, occasione per Lee di fare bella impressione e rimanere con i Mavs.

Leggi anche:

NBA, si rivede Harden: avrà bisogno di sei tamponi negativi per allenarsi

DeMarcus Cousins su un ruolo da sesto uomo: “Mi va benissimo”

Ufficiale: mascherine obbligatorie per staff e allenatori, tutte le novità