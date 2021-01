Michael Porter Jr. potrebbe tornare in campo già da questa notte, quando i Denver Nuggets affronteranno i Phoenix Suns: il giocatore, infatti, ha avuto il COVID-19 ma ora il peggio sembra alle spalle ed è pronto a tornare.

Come scrive Ohm Youngmisuk di ESPN, Michael Porter Jr. dovrà sottoporsi a un esame del cardio e, se lo supererà, sarà arruolabile per la partita di questa notte contro i Suns. Una notizia che fa felice coach Malone:

Michael Malone says he thinks the Nuggets are getting "really close" to being what they can be. What that is, he's not totally sure yet but with Michael Porter Jr. nearing a return, Nuggets are closer to finally being whole.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 21, 2021