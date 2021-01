Kevin Porter Jr. sarà un nuovo giocatore degli Houston Rockets: i Cleveland Cavaliers, infatti, hanno deciso di scambiare il giocatore via trade in cambio di una scelta protetta al secondo round.

The Houston Rockets are acquiring Cleveland's Kevin Porter Jr., for a future protected second-round pick, source tells ESPN.

La decisione maturata da Cleveland arriva, come riporta Adrian Wojnarowski, dopo la discussione di venerdì scorso che Porter Jr. ha avuto con la dirigenza. I Cavs, a quanto pare, hanno assegnato al nuovo arrivato Taurean Prince – arrivato a Cleveland nell’affare Harden – il vecchio armadietto di Kevin Porter Jr., scatenando l’ira di quest’ultimo.

In questa stagione, Kevin Porter Jr. non ha giocato per una serie di vicissitudini: nello scorso novembre, ha avuto un brutto incidente stradale, dove ha ribaltato il suo SUV sull’autostrada. Inoltre, è stato accusato di uso improprio d’arma da fuoco, possesso di marijuana e guida senza patente.

Per questi motivi, gli Houston Rockets affiancheranno al giocatore John Lucas, assistente allenatore NBA e NFL, che aiuta i giocatori più problematici a superare i loro problemi personali.

Per far spazio a Porter Jr., Houston cancellerà l’infortunato Chris Clemons, out da diverso tempo per un infortunio al tendine d’Achille. L’ex Cleveland aveva firmato, il mese scorso, una team option di 2.13 milioni di dollari. Per la stagione 2022/23, inoltre, ne ha un’altra a 3.85.

Nella scorsa stagione, il prodotto di USC ha registrato una media di 10 punti, 3.2 rimbalzi e 2.2 assist: gli Houston Rockets, con l’aiuto di Lucas e del resto della squadra, sperano di recuperare e valorizzare uno dei migliori talenti della sua annata.

One factor in the Rockets taking this flyer: the presence of assistant coach John Lucas.

Houston plans to have Lucas, who has helped several NBA and NFL players overcome personal issues to get their careers back on track, work closely with Kevin Porter Jr. https://t.co/xzlG5CAA6a

