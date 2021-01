NBA, prestazione monstre per Capela: come Shaq nel 2004

Già ai tempi dei Rockets, Clint Capela si era mostrato al pubblico come giocatore molto solido e di grande affidabilità. Il suo straripante atletismo e gli ottimi tempi di taglio per chiudere con una schiacciata le alzate di James Harden erano una delle armi migliori di coach D’Antoni. Poi i Rockets decisero di prendere la strada del quintetto extra-small e a pagarne le spese fu proprio Capela, fisicamente e tecnicamente incompatibile con la nuova scelta tecnica della franchigia.

Capela ha così trovato la sua nuova dimensione in quel di Atlanta dove, insieme ad altri giovani super-promettenti, sta facendo vedere grandissime cose: la prestazione di questa notte ne è l’ennesima dimostrazione. Capela ha chiuso con 27 punti, 26 rimbalzi e 5 stoppate: numeri che non si vedevano dal 2004, quando a farli registrare fu un certo Shaquille O’Neal.

The last player to post this 25-25-5 stat line?@SHAQ in 2004. pic.twitter.com/k1wWKRqyou

— FOX Sports South (@FOXSportsSouth) January 21, 2021