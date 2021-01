NBA, Zion Williamson ne fa 32 e stabilisce un nuovo record

Zion Williamson ha iniziato a ritagliarsi il proprio posto nei libri di storia dei New Orleans Pelicans. Il ragazzone è uno dei giocatori più efficienti di tutta la NBA. Grazie a questa caratteristica, nella notte ha stabilito un nuovo record NBA e di franchigia. Durante la partita con gli Utah Jazz, Zion ha messo a segno 32 punti, tirando con il 73% dal campo. Questa prestazione segue i 31 punti con l’86.7% dal campo messi a segno contro i Sacramento Kings.

Con queste due gare super efficienti, Zion Williamson è diventato il più giovane giocatore NBA di sempre a chiudere due partite consecutive con almeno 30 punti e sopra il 70% dal campo. Inoltre, è in assoluto il primo giocatore dei Pelicans a mantenere queste medie per almeno due gare di fila.

Zion Williamson had 32 points tonight in a loss to the Jazz on 73% FG. He is the youngest player in NBA history with consecutive games of 30 points on at least 70% FG pct. He's also the first player to do this at all in Pelicans history h/t @EliasSports pic.twitter.com/dERkhBbUVs — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 20, 2021

La grande prestazione di Zion non ha evitato la sconfitta contro gli Utah Jazz. I suoi Pelicans hanno sofferto la difesa degli avversari, con il solo Brandon Ingram in doppia cifra a fare compagnia allo stesso Williamson. Per Nicolò Melli zero minuti.

ESPN ha anche riportato la mappa di tiro di Zion. L’ex prodotto di Duke è un mostro di efficienza nel pitturato, come dimostrato dalla grafica riportata. Nelle prime undici partite stagionali, il classe 2000 ha segnato 249 punti, conteggiati includendo anche la partita con i Jazz. Di questi 249, 200 sono arrivati nel pitturato. I restanti sono arrivati dalla linea del tiro libero.

Zion Williamson has scored 249 points through 11 games this season (22.6 PPG).



200 of those points have been scored inside the paint, while the remaining 49 have come at the free-throw line.



He's missed all 6 shot attempts outside the paint this season. pic.twitter.com/hAje9f8nBT — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 19, 2021

Significa che in questa stagione Zion deve ancora mettere a segno una tripla. Infatti, per il momento, tutti i suoi tentativi da oltre l’arco sono andati a vuoto. Coach Stan Van Gundy ha commentato ai microfoni di ESPN questa sua tendenza:

“Riesce a trovare la via per il canestro a prescindere dalla difesa ed è un buon finalizzatore. Probabilmente dovrebbe tirare un paio di liberi in più a partita di quelli che tira la momento. Non sempre riceve fischi a favore ma resta comunque molto efficiente.”

