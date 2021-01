NBA, Donovan Mitchell commenta la sesta vittoria di fila dei Jazz

Gli Utah Jazz hanno vinto ancora, battendo per 118 a 102 i New Orleans Pelicans. Per Donovan Mitchell e compagni questa è la sesta vittoria di fila. La giovane stella dei Jazz ha contribuito alla vittoria con 28 punti. Mitchell ha poi rilasciato la consueta intervista post-partita, in cui è apparso visibilmente felice per la prestazione sua e dei compagni.

Ecco un estratto delle parole di Mitchell, intervistato da Grant Hill su NBA TV:

“We’re not trying to just go out here and just make the playoffs, or just try to contend. We’re trying to go out there and win the whole thing.” @spidadmitchell spoke with @realgranthill33 after the Jazz notched their 6th straight win. #CenterCourt pic.twitter.com/apS7WR4c0J