I Memphis Grizzlies hanno vinto questa notte contro i Phoenix Suns: la vittoria è figli dell’ottimo supporto che è arrivato dalla panchina, come conferma coach Taylor Jenkins. Tra i giocatori più determinanti della panchina di Memphis c’era Grayson Allen, autore di sedici punti accompagnati da sei rimbalzi e tre assist.

I giustizieri di Phoenix sono stati Brandon Clarke e Ja Morant, entrambi autori di diciassette punti, con il numero 12 dei Grizzlies che ha sfornato anche 10 assist. Prestazioni che, alla fine, si sono rivelate decisive per consegnare a Memphis la vittoria dove, secondo Jenkins, è stata fondamentale la panchina:

“In queste ultime partite la nostra panchina ha fatto davvero bene: questo è di grande aiuto per noi. Oggi non abbiamo sbagliato niente: chi è entrato ha dato il 100%, siamo stati molto bravi in attacco e attenti in fase difensiva. Nel corso della partita, molti dei nostri giocatori si sono trovati a fronteggiare Booker, ma tutti hanno svolto un ottimo lavoro: non gli abbiamo permesso di dare il meglio di sè”

"Our bench has been really good for us in recent games"

Head Coach Taylor Jenkins talking to the media after the Grizzlies win against the Suns@memgrizz | #GrindCity pic.twitter.com/BaPH3v5haQ

— FOX Sports Grizzlies (@GrizzliesOnFSSE) January 19, 2021