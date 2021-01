NBA, James Harden: “Io e KD siamo maturi ora, sappiamo cosa fare”

Seconda vittoria per la coppia formata da James Harden e Kevin Durant, che hanno messo in mostra un’ottima chimica e gioco di squadra, nonostante il Barba si fosse allenato una sola volta con i bianconeri.

Il duo è diventato il primo nella storia della franchigia a segnare 30 punti ciascuno nelle prime due gare giocate assieme. Grazie ai colpi delle due stelle, i Brooklyn Nets hanno battuto i Milwaukee Bucks per 125-123 con Durant da 30 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, e Harden da 34, 6 e 14 assist smistati ai compagni.

Per ora le previsioni secondo il quale la squadra non avrebbe trovato facilmente uno stile di gioco comune, sono state spazzate via dai Nets, e su questo argomento, Harden è stato intervistato dai giornalisti.

”Eravamo giovani ad Oklahoma City. Siamo uomini ora, sappiamo cosa voglia, conosciamo molto bene il gioco. Non siamo più quei ragazzi che volevano a tutti i costi tirare e schiacciare per l’intera partita. Per quanto mi riguarda, posso anche fare un passo indietro, perché so che tipo di giocatore è Kevin Durant. Uno dei migliori giocatori che abbia mai toccato una pallone da basket.”

E lo stesso Durant si è detto non sorpreso di quanto velocemente lui e James Harden abbiano mischiato i loro stili sul campo, facendo capire che il processo è stato del tutto naturale.

”Ne abbiamo viste e passate tante in questa lega. Abbiamo avuto tante esperienze e portarle qui per giocare assieme, combinarle per giocare una grande pallacanestro, è una delle cose più naturali per noi. Stiamo ancora cercando la nostra via, e c’è parecchio da migliorare, ma per ora la nostra partenza è stata piuttosto solida.”

