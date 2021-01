NBA, Kevin Durant e Damian Lillard sono i giocatori della settimana

In questo MLK Day, la NBA ha appena svelato i due giocatori della settimana. A Est è stato nominato Kevin Durant, mentre ad Ovest il titolo è andato a Damian Lillard. Kevin Durant ha permesso ai Nets di vincere le loro 3 partite della scorsa settimana viaggiando a medie tutto sommato da MVP: 34 punti, 5.3 rimbalzi, 8 assist e 1.3 stoppate in 35.4 minuti di permanenza sul parquet, tirando peraltro con il 63% dal campo di cui 60% da 3 punti. Questo è il suo 27esimo riconoscimento come Giocatore della Settimana, ma il primo dall’11 dicembre 2017.

YOUR EASTERN CONFERENCE PLAYER OF THE WEEK: KEVIN DURANT❗️ ⭐️ @KDTrey5 ⭐️ pic.twitter.com/DOKdR0JVGi — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 18, 2021

Lillard ha invece permesso a Portland di vincere 3 delle 4 partite in calendario. Il play ha registrato una media di 30.3 punti, 5.3 rimbalzi, 7.3 assist e 1.3 palle rubate, tirando con il 46.2% di cui 39.5% da 3 punti. Si tratta della decima nomina come Giocatore della Settimana da quando è in NBA.

We interrupt our game to let you know that @Dame_Lillard has been named the Western Conference Player of the Week! https://t.co/4tKmPAqF8w pic.twitter.com/OncgbVmXgy — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 18, 2021

Leggi Anche

NBA, vincono gli Hawks contro Minnesota nel MLK Day

NBA, rinviata Wizards-Hornets di mercoledì

NBA, i New York Knicks vincono ancora: Orlando va KO