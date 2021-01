NBA, c’è una data per il ritorno di Sexton e Garland

Buone notizie in casa Cleveland. La franchigia dell’Ohio potrebbe tornare ad avere Collin Sexton e Darius Garland a disposizione già dalla prossima settimana. I due infatti hanno svolto allenamento coi compagni oggi e già da lunedì potrebbe esserci il ritorno sul parquet.

#Cavs J.B. Bickerstaff said Collin Sexton and Darius Garland participated in today's lighter practice. He expects Monday and Tuesday to be a chance to get them on the floor and in contact to see where they are and how they progressed. "I think we’re close." — Kelsey Russo (@kelseyyrusso) January 16, 2021

Una notizia sicuramente positiva per dirigenza e compagni, che stanno facendo a meno del loro backcourt titolare dall’inizio del nuovo anno. Darius infatti si è infortunato nella prima gara del 2021 targato Cavaliers, mentre Collin è stato costretto a fermarsi dopo la partita di Orlando nel giorno della befana.

Entrambe le assenze hanno inciso parecchio sul gioco di Cleveland, considerando anche il peso offensivo dei due. Soprattutto Sexton, che è il leader offensivo della franchigia con oltre 25 punti di media in questa stagione. Per lui si è trattato di un infortunio alla caviglia. Problema che lo ha bloccato anche più del previsto: il giocatore doveva tornare a disposizione già in questa settimana passata, salvo poi la smentita da parte dello staff medico dei Cavs. Oggi però il giocatore è tornato ad allenarsi dissipando ogni dubbio. Stesso discorso per il playmaker. Garland ha iniziato la stagione mettendo a referto 17 punti e oltre 6 assist per allacciata di scarpa. Il suo infortunio alla spalla non ha lasciato però dubbi ed il giocatore non era stato dato per guarito prima del tempo.

Cifre da top della Lega, per entrambi. L’arduo compito di sostituire i due pilastri del futuro dell’Ohio sono stati Isaac Okoro e Damyean Dotson, i quali hanno fatto il possibile per tenere a galla la squadra, ma che, dati alla mano, non è bastato. Da quando mancano Sexton e Garland in campo, Cleveland ha raccolto una sola vittoria.

Leggi anche:

NBA, coach Donovan: “I Bulls vogliono vincere, ma non sanno come fare”

Luka Doncic infuriato con Carlisle per il finale contro i Bucks

NBA, anche Karl-Anthony Towns positivo al Coronavirus