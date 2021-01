NBA, Mo Bamba e il tweet sul trasferimento di James Harden

I social network non parlano d’altro: James Harden è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets e formerà, insieme a Kevin Durant, suo ex compagno a Oklahoma, e Kyrie Irving, un trio con tutte le carte in regola per vincere. Le reazioni della lega sono state molteplici, sono infatti innumerevoli i commenti ed i tweet dei giocatori NBA. Tra questi si è distinto Mo Bamba per un tweet estremamente divertente, legato al gioco attualmente più amato dai cestisti: NBA 2k21. Il giocatore in forza agli Orlando Magic ha infatti cinguettato:

“Penso non sia necessario dire che non si potrà più scegliere Brooklyn in NBA 2k.”

I think it goes without saying that you can’t pick Brooklyn in 2k no more 🥲 — Mo Bamba (@TheRealMoBamba) January 13, 2021

Il lungo fa ovviamente riferimento al fatto che tre giocatori di quel calibro nella stessa squadra renderebbero ostico affrontare Brooklyn anche al gamer più esperto. Certo tra gioco e realtà ci sono parecchie differenze, non sempre infatti il valore di una squadra riflette in maniera impeccabile il quello dei giocatori presi singolarmente. Per capire se e quanto i Nets saranno in grado di amalgamarsi non resta che aspettare di vederli in azione, guidati dal proprio coach Steve Nash.

