NBA, LeBron James e la scommessa con Schröder

Toyota Center di Houston, metà secondo quarto tra i padroni di casa degli Houston Rockets e i Los Angeles Lakers. LeBron James raccoglie uno scarico in angolo, si alza per un tiro da 3 e, prima che il pallone stracci la retina, si gira verso la panchina per guardare i suoi compagni. Uno in particolare: Dennis Schröder.

Per molti si tratta di una smargiassata. L’ennesima dimostrazione di onnipotenza di un giocatore che sembra non sentire il peso degli anni, ne la fatica delle 18 stagioni NBA. Ma in realtà, in quello sguardo a Schröder c’è molto di più. Ed è lo stesso LeBron a svelare l’arcano, nel post partita:

“Dennis mi ha sfidato, dicendomi che non avrei segnato. Ovviamente non mi sono tirato indietro ed ho accettato mentre stavo tirando. Una scommessa però non è ufficiale fino a quando non guardi l’uomo che ti ha sfidato negli occhi, quindi ho dovuto guardarlo negli occhi. Mi sono voltato, l’ho guardato e gli ho detto: ‘Scommetto'”

LeBron, che ha messo a referto 26 punti e 8 rimbalzi nel successo dei Lakers in Texas, è uscito dunque dal Toyota Center con la vittoria e $100 in più.

