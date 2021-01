NBA, LeBron James sul rookie Patrick Williams: “Assomiglia a Kawhi”

LeBron James e i Los Angeles Lakers hanno affrontato i Chicago Bulls la scorsa notte. Durante la sfida andata in scena allo Staples Center, i gialloviola hanno avuto la meglio per 117 a 115. La vittoria è arrivata grazie a un canestro di LeBron nell’ultimo minuto. La stella dei Lakers è rimasta però impressionata da un giovane rookie dei Chicago Bulls. Si tratta di Patrick Williams, quarta scelta assoluta all’ultimo Draft NBA.

Interrogato da Rob Schaefer di NBC Sports, Williams è stato descritto in questo modo da LeBron:

Asked LeBron James his impressions of Bulls rookie Patrick Williams:



"Long arms. He has Kawhi-type hands that I noticed out on the floor, so I knew I couldn’t play with the ball much. You could tell he’s laser sharp on just trying to get better…. Chicago has a good one."