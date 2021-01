NBA, Irving ancora out

I Brooklyn Nets dovranno fare a meno di Kyrie Irving ancora una partita. La franchigia, infatti, anche questa sera contro Memphis dovrà giocare senza il proprio playmaker titolare.

A riportare la notizia Kristian Winfield del New York Daily News.

Kyrie Irving will also miss tonight’s game at Memphis for personal reasons — Kristian Winfield (@Krisplashed) January 8, 2021

Seconda assenza di fila per Irving che ora rischia di diventare un vero e proprio caso. Come riportato infatti da Joe Vardon, di The Athletic, il giocatore nativo dell’Ohio non ha dato una motivazione specifica per le sua assenza in queste partite, bensì un generico “motivi personali”. A cui si aggiunge il fatto che coach Steve Nash ha dichiarato di aver contattato il giocatore ma di non aver ricevuto risposta. Semplicemente non è tornato.

Un’assenza pesante, dato anche il fortissimo inizio di stagione e l’alchimia trovata con Kevin Durant. Dopo le prime partite stagionali Irving sta viaggiando ad una media di oltre 27 punti e oltre sei assist ad allacciata di scarpa. A coprire i suoi minuti saranno ancora una volta Joe Harris e Caris LeVert. Soprattutto quest’ultimo in questo inizio di stagione è stato chiamato a sopperire anche all’infortunio di Dinwiddie, dimostrando fino ad ora di poter reggere la responsabilità.

La franchigia ha retto bene il colpo e ha vinto contro i Sixers, primi con una sola sconfitta e stanotte Brooklyn è chiamata alla sfida non impossibile contro i Memphis Grizzlies, privi a loro volta di Ja Morant. Ovviamente, però, né LeVert né Joe Harris possono sopperire del tutto all’assenza di Kyrie Irving e c’è da da vedere quanto si protrarrà l’assenza del playmaker e come si ripercuoterà sul rendimento dei compagni. In attesa di sue notizie.

